Kenya'da ilk koronavirüs vakası
Kenya'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
13.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Kenya 'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kenya medyasında yer alan habere göre, yetkililer, bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişinin ABD'nin Ohio eyaletinden, İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden ülkenin başkenti Nairobi'ye geldiği belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin hastanede müşahede altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.
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Kaynak: DHA
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