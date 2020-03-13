Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
13.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:08
Doğu Afrika ülkesi Kenya 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi 'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını bildirdi.
Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.
Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.
Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi 'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını bildirdi.
Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.
Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Nairobi, Afrika, Kenya, Güncel
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