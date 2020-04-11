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Kenya'da korona virüs yardımı sırasında izdiham yaşandı

Kenya'da korona virüs salgını nedeni ile yapılan yardımda izdiham yaşandı.

11.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:16
Kenya'da korona virüs yardımı sırasında izdiham yaşandı
Kenya 'da korona virüs salgını nedeni ile yapılan yardımda izdiham yaşandı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken, sokağa çıkma yasakları nedeni ile Afrika 'da birçok insan çalışamadıkları için açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Kibera Mahallesi'nde hayırsever bir iş adamı yoksulluk çeken halka gıda yardımında bulunmak isterken, gıda yardımını duyan binlerce kişinin bölgeye akın etmesi sonucu izdiham yaşandı. Yaşanan izdihamda kadın ve çocukların da içinde bulunduğu onlarca kişi yaralanırken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Kenya'da toplam korona virüs vaka sayısı 191'e, hayatını kaybedenler ise 7'ye ulaştı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Kenya, Güncel
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