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Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:56 Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
The Star gazetesinin haberine göre, Lamu'dan Mombasa şehrine giden otobüse Nyongoro bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.
Lamu emniyet yetkilisi Irungu Macharia, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen saldırganların hareket halindeki araca açtığı ateşte 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçan saldırganların peşine düşüldüğünü belirten Macharia, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Otobüste 44 yolcunun seyahat ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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