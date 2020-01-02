Kenya'da otobüse silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Kenya'da sivilleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Star gazetesinin haberine göre, Lamu'dan Mombasa şehrine giden otobüse Nyongoro bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Lamu emniyet yetkilisi Irungu Macharia, terör örgütü Eş-Şebab üyesi olduğundan şüphelenilen saldırganların hareket halindeki araca açtığı ateşte 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçan saldırganların peşine düşüldüğünü belirten Macharia, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Otobüste 44 yolcunun seyahat ettiği belirtildi.

Kaynak: AA