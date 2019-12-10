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Kenya'da parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü

Kenya'da milli parktan kaçan bir aslanın yerleşim yeri yakınlarında bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

10.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:24Kenya'da parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü
'da milli parktan kaçan bir aslanın yerleşim yeri yakınlarında bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'nin dış mahallerinden Ongata Rongai'de dün Nairobi Milli Parkı'ndan kaçan aslanın parçaladığı kişinin cesedi bulundu.
Kaçak aslan nedeniyle mahalle sakinlerine evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Kenya Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamada, yaşanan trajik ölüm nedeniyle üzüntü duyulduğu ve aslanın yakalanması için bir timin görevlendirildiği belirtildi.
Park çevresinde alınan tüm önlemlere rağmen vahşi hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine girebiliyor.

Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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