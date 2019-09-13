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Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti

Kenya'da regl dönemindeki 14 yaşındaki bir öğrenci, üniformasını lekelediği gerekçesiyle öğretmeni tarafından tüm sınıf önünde küçük düşürülmesinin ardından intihar etti. Olay sonrası okul önünde toplanan aileler eylem yaptı.

13.09.2019 14:15

Başkent Nairobi'nin batısındaki Kabiangek'te yaşanan olayda, iddialara göre 14 yaşındaki kız, ders esnasında regl oldu ve üniforması lekelendi. Öğrencinin, öğretmeni tarafından 'pis' denilerek sınıftan kovulduğu belirtildi.

ANNE, KIZININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Yerel medyaya açıklama yapan anne, kızının ilk kez regl gördüğünü ve yanında ped gibi herhangi bir malzeme olmadığını söyledi. Okuldan geldikten sonra kızının olanları kendisine anlattığını belirten anne, su almak için gittiği bir sırada kızının intihar ettiğini kaydetti.

AİLELER, OKUL ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Yaşananlara tepki gösteren 200 kadar ebeveyn okul önünde yönetimi protesto etti. Aileler hem öğretmenin tutumunu, hem yetkililerin ataletin kınadı. Yolu kapatan ailelerden beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Okulun geçici bir süre eğitime ara verdiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YASA VAR AMA UYGULANMIYOR

Kenya 2017 yılında okullarda kız öğrenciler için ped bulundurulmasını zorunlu kılan bir yasal düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu. Ancak uygulamada yetersiz kalınması daha önce de parlamentonun gündemine gelmişti. Bunun da ötesinde Kenya başta olmak üzere Sahraaltı Afrika'da regl dönemleri için gereken hijyenik malzemelere ulaşmakta büyük sıkıntı yaşanıyor. UNESCO'nun 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya göre her 10 öğrenciden biri regl dönemlerinde okula gidemiyor, bu da her yıl bir okul döneminin yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti

Kenya, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR(2)
KEMAL:Insan lik harbiden bitmiş bunun için o çocuk öldü gitti o öğretmende asilmali
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HAKAN06:o öğretmenin Allah belasını versin
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