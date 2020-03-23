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Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor

Kenya'da sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda halkın ateşini ölçerek şikayetlerini dinliyor.

23.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:52
Kenya'da sağlıkçılar ateş ölçerle koronavirüs vakalarını arıyor
Kenya 'da sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda halkın ateşini ölçerek şikayetlerini dinliyor.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 15 koronavirüs vakasının görüldüğü Kenya'nın başkenti Nairobi 'de başlatılan çalışma kapsamında şimdiye kadar 12 binden fazla kişiye sağlık taraması yapıldı.
Otobüs durakları ve çarşılarda ellerinde ateş ölçerlerle dolaşan sağlık görevlileri, koronavirüs semptomu gösteren hastalara test uyguluyor.
Ayrıca şehrin kalabalık bölgelerinde iş yerleri ve otellerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Uluslararası uçuşlar iptal edildi
Vaka sayısının artmasından endişe eden Nairobi hükümeti, çarşamba gününden itibaren tüm uluslararası uçuşların durdurulacağını açıkladı.
Cami ve kiliselerde toplanmayı da yasaklayan hükümet, cenazelere de 15'ten fazla kişinin katılmasına yasak getirdi.
Afrika Birliğinin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Nairobi, Kenya, Güncel

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