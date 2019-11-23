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Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

Kenya'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 hayatını kaybetti.

23.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:06
'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 hayatını kaybetti. Bazı yollar enkaz ve çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Doğu ülkesi Kenya'da şiddetini arttıran yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Bazıların ise hala kayıp olduğu belirtiliyor. Toprak kayması sonucu bazı yollar ise kullanılamaz hale geldi. Evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.
Yetkililer, özellikle Nyarkulian ve Parua köylerinde ağır maddi zararın meydana geldiğin açıkladı. Toprak kayması sonucu bir köprünün enkaz altında kaldığı bildirildi.
Savunma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için hala çalışmalarına devam ediyor. Resmi verilere göre aralarında 7 çocuk dahil en az 12 kişinin cesetlerinin enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.
İlçe Komiseri Apollo Okello, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Aramalara devam ediyoruz. Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerimiz zorlanıyorlar, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
(Muhammed Rabah/İHA)
Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

Afrika, Kenya, Güncel

Kaynak: İHA


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