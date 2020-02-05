Kenya'da yolcu uçağı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Kenya 'da Çin'den gelen bir yolcu karantinaya alındı. Mürettebat ve yolcuların inişine izin verilmediği belirtiliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kenya'nın başkenti Nairobi 'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan China Southern Airlines havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı koronavirüs şüphesiyle, güvenli bir alana yönlendirildi. Yerel saatle 7.45 civarı iniş yapan uçaktan hiçbir yolcu ya da mürettebatın ayrılmasına izin veriliyor. Karantinaya alınan uçağa sağlık ve uzman ekiplerin yönlendirildiği belirtiliyor.