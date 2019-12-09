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Kenya'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Nairobi Valisi suçlamaları reddetti

Kenya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan başkent Nairobi'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

09.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:34Kenya'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Nairobi Valisi suçlamaları reddetti
'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan başkent 'nin Valisi Mike Sonko Mbuvi, çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Geçen hafta gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkarılan Mbuvi hakkında savcı 19 suçlama yöneltti.
Mbuvi ise duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.
Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (EACC), Mbuvi'nin, arkadaşının şirketlerine ihale vererek buradan çıkar sağladığını ileri sürdü.
Mbuvi'nin yasa dışı yollarla yaklaşık 3 milyon doları zimmetine geçirdiği belirtiliyor.
Öte yandan duruşmadan önce Mbuvi'nin destekçilerinin gösteri yapacağı bilgisi üzerine başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Başsavcı Noordin Haji'nin emriyle geçen hafta Mbuvi'nin yanı sıra çok sayıda kişi başkentteki yolsuzluk operasyonda gözaltına alınmıştı.
Mbuvi'nin gösterişli yaşam tarzı ülke kamuoyunda sık sık tartışmalara neden oluyordu.

Nairobi, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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