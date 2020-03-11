Kenya: Dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü
Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Kenya 'da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.
Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.
Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haberler
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti