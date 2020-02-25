Kenya et ve derileri için eşek kesmeyi yasaklıyor

Eşek nüfusunun hızla azaldığı Kenya 'da, Tarım Bakanlığı, gelecek aydan itibaren mezbahalarda eşek kesiminin yasaklanacağını açıkladı.

Kenya, özellikle Çin'den gelen eşek eti ve derisi talebine yetişebilmek için 2012'de eşek kesimini serbest bırakmıştı.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, eşek popülasyonunun azalmasına neden olan yasanın bir "hata" olduğunu söyledi ve "Eşeklerin etleri için öldürülmesi, iyi düşünülmüş bir karar değildi" dedi.

Bakan Munya eşek kesimhanelerinin başka hayvan kesmeye başlamaları için 1 ayları olduğunu, aksi takdirde kapatılacaklarını belirtti.

Ülkede hükümetin yayımladığı verilere göre 10 yıl önce 1.8 milyon olan eşek sayısı geçen yıl 600 bine düştü.

Çiftçiler Pazartesi günü Tarım Bakanlığı önünde protesto gösterisi yaparak eşek popülasyonunun korunmasını talep etmişti.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda "Eşekler çalındığında ya da öldürüldüğünde, kadınlar eşek gibi kullanılıyor" yazıyordu.

Kırsal bölgede su ve odun taşıma işi hala büyük oranda eşeklerle yapılıyor. Eşek sayısının düşmesinin özelikle kadınların iş yükünü çok artırmasından endişe ediliyor.

Köylüler eşeklerin etleri için kesimine izin verilmesinin, eşek çalan çetelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu da söylüyor.

Kenya'da eşek eti kesimi yetkisi bulunan 4 mezbaha bulunuyor ve ülkede her gün 1000 eşeğin eti için kesildiği tahmin ediliyor.

Ülkede eşek kesiminin yasallaşmasından sonra kesime uygun eşeklerin fiyatı 4 katına çıkmıştı.

Özellikle Çin'den eşek derisine ciddi bir talep var.

Eşek derisinin kaynatılmasıyla ortaya çıkan kahverengi jelatinden üretilen "ejiao" maddesi geleneksel ilaç ve bazı sağlıklı gıda ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

Eşek eti ve derisi ticareti: