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Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi hayatını kaybetti

Kenya'nın eski Devlet Başkanı Daniel Arap Moi, sağlık sorunlarıyla yattığı hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

04.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:27Kenya'nın eski Devlet Başkanı Moi hayatını kaybetti
'nın eski Devlet Başkanı Daniel Arap Moi, sağlık sorunlarıyla yattığı hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

Kenya'da 24 yıl Devlet Başkanlığı görevini yerine getirmesinin ardından 2002 yılında istifa eden Daniel Arap Moi, hayata gözlerini yumdu. Moi'nin oğlu ve siyasi varisi Gideon Mori, babasının nefes alma güçlüğüyle yattığı hastanede sabah 05.20'de ailesi yanındayken huzur içinde öldüğünü ifade etti.

Jomo Kenyatta'nın ölümü üzerine başa geçen Moi, görevde olduğu yıllar boyunca ülkedeki fakirlik ve yolsuzluğun önüne geçememesine rağmen, komşu ülkelere nazaran dengeli bir politika izleyerek bölgede barışı sağlamıştı. - NAİROBİ

Kenya, Güncel

Kaynak: İHA

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