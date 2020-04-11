Kenya seyahati iptal olan eşine çalıları budayarak 'fil' yaptı

İngiltere 'de Eric Blackwell (72) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eşi Gail'in (66) Kenya seyahati iptal olunca eşine, bahçedeki çalıları budayarak bir 'fil' yaptı.

Ülkenin Somerset bölgesindeki Taunton kasabasında ikamet eden 66 yaşındaki Gail Blackwell isimli kadın, bir arkadaşıyla Kenya'da safari turu yapmayı planlıyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle tur iptal oldu. Yaşlı kadının kocası Eric ise bu durum karşısında, bahçedeki çalıları budayarak eşi için yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan bir fil yaptı. Ayrıca Eric'in çalıları budayarak yaptığı file diş taktığı ve 'Nellie' ismini verdiği belirtildi.Yerel medyaya konuşan Gail "Kenya'ya gitmek için sabırsızlanıyordum, ancak koronavirüs nedeniyle her şey iptal oldu. Hayvanları seviyorum, filler ve zürafalar benim favorim. Onları vahşi doğada görmeyi çok isterdim" ifadelerini kullandı.