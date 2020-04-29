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Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Kenya ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.

29.04.2020 01:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:34
Kenya ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve AFAD'a bağlı ekipler uçaktaki yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi, valizler ise dezenfekte edildi.
İşlemlerinin ardından 272 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilecek. Kenya ve Tanzanya’dan 272 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun’a getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Tanzanya, Samsun, Güncel, Haber

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