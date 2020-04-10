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Kenya'yı çöl çekirgeleri tehdit ediyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin ikinci dalgasının yaşanmasının beklendiği ve ciddi gıda krizi olabileceği noktasında uyarılarda bulunuldu.

10.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:04
Kenya'yı çöl çekirgeleri tehdit ediyor
Doğu Afrika ülkesi Kenya 'da gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin ikinci dalgasının yaşanmasının beklendiği ve ciddi gıda krizi olabileceği noktasında uyarılarda bulunuldu.

Tarımsal üretimi yüzyıllar boyunca tehdit eden ve türünün en tehlikeli çekirgeleri olarak bilinen çöl çekirgeleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı olan ekili ve biçili arazileri, otlakları tahrip ediyor. Dünya korona virüsle savaşmaya devam ederken, Afrika'da çöl çekirgeleri milyonlarca insanı tehdit etmeye devam ediyor. Kenya'ya dikkat çeken uzmanlar ikinci çöl çekirgesi dalgasının gıda güvenliği büyük ölçüde tahrip edeceğini belirtiyor. Uzmanlar Kenya'yı vuracak çöl çekirgesi istilasının bu yılın başında meydana gelenden 20 kat daha büyük olabileceği konusunda uyardı. Korona virüs salgınıyla da mücadele eden Afrika'da ciddi gıda kıtlığı olabileceği noktasına vurgu yapıldı. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Afrika, Kenya, Güncel
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