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Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

12.10.2019 12:16Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı
Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratona katılan 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı.
Maratonu iki saat barajının altında tamamlayarak tarihe geçen Kipchoge'nin rekoru, yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından resmi dünya rekoru olarak sayılmayacak.
Dünyanın en iyi maratoncusu olarak gösterilen Kenyalı sporcu, 2018 Berlin Maratonu'nu 2 saat, 1 dakika 39 saniye içinde tamamlayarak resmi dünya rekorunu da elinde tutuyor.
Sezonun en önemli maraton yarışlarından Londra'da 4, Berlin'de 3, Chicago'da 1 kez altın madalya elde eden Eliud Kipchoge'nun kariyerinde birer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu da bulunuyor.

Eliud Kipchoge, Avusturya, Viyana, Spor

Kaynak: AA

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