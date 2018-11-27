Keops Cafe Görkemli Bir Açılış Töreni İle Hizmete Girdi

27 Kasım 2018 Salı günü saat 14:00'da gerçekleşen açılış törenine Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Belediye Başkan Vekili Süleyman Ray, CHP İlçe Başkanı Turgay Abacı, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı, CHP eski Milletvekili Refik Eryılmaz, CHP eski İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan, Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Refik Gümüş, Samandağ Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sait Kahil, Samandağ Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurdele kesiminin ardından işletme gezilerek misafirlere ikramlar yapıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bol kazançlar diledi. İşletme sahipleri açılışa katılımlarından dolayı Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve bütün misafirlere teşekkür ettiler.