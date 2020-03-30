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Kepa Arrizabalaga'nın Chelsea'deki En İyi Anları

2018 yılında Athletic Bilbao'dan transfer edilen İspanyol file bekçisi Kepa Arrizabalaga, Londra ekibiyle geçirdiği ilk sezonunda 51 maça çıktı ve 23 kez kalesini gole kapadı. Kepa, aynı sezon takımıyla Lig Kupası finaline yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
2018 yılında Athletic Bilbao'dan transfer edilen İspanyol file bekçisi Kepa Arrizabalaga, Londra ekibiyle geçirdiği ilk sezonunda 51 maça çıktı ve 23 kez kalesini gole kapadı. Kepa, aynı sezon takımıyla Lig Kupası finaline yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Kepa Arrizabalaga’nın Chelsea’deki En İyi Anları

Kaynak: Dugout



Etiketler: Athletic Bilbao, Avrupa, Londra, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kepa Arrizabalaga'nın Chelsea'deki En İyi Anları - Spor
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