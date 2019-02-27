Kepçe Kulak Kader Değil

Yüzdeki estetik görünümün en önemli yapılarından birisi de kulaklardır. Kulaklardaki bir deformite olan kepçe kulak da birçok kişide hem estetik hem de psikolojik kaygılara neden olabiliyor. Kepçe kulak, kulak kepçesinin normal açısının dışında öne daha fazla eğilmesiyle ortaya çıkıyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adem Özkan, "Kepçe kulakta kulağın kafa ile yaptığı açı, olması gerekenden daha geniştir. Kulağın üst 2/3'lük kısmında olması gereken kıvrımlar oluşmamıştır ve kulak düz görünür. Genellikle boyutları normal olmasına rağmen, öne doğru çok belirgin olduklarından büyük gibi görünür. Önden bakıldığında kulakların büyük görünmesi her yaşta insanı rahatsız edebilen bir durumdur" diyor.

6 yaşından itibaren ameliyat yapılabilir

Kulak gelişiminin yüzde 80-90'ının 6 yaşında tamamlandığını ve bu yaştan itibaren ameliyat yapılabileceğini belirten Op. Dr. Adem Özkan, şunları söylüyor: "Çocuk okula başlamadan kulak estetiğinin yapılması psikolojik açıdan yararlı olur. Bu yaşlardaki çocuklar biraz acımasız olabildiğinden, kepçe kulak deformitesine sahip çocuklarla dalga geçebilir. Ne kadar erken yapılırsa kişinin dış çevrede karşılaşacağı sosyal problemler de o kadar az olur. Kulak şeklinizle ilgili sorununuz varsa ve bir tür ameliyata karar veremiyorsanız, kulak estetiği konusunda deneyimli bir plastik cerraha başvurmalısınız. Doktorunuz, kulağınızın deformite derecesini, ameliyatının ne kadar gerekli olduğunu ve ameliyat sürecini ayrıntılı anlatacaktır. Bu, sizin kararınıza yardımcı olacaktır."

Ameliyat tekniği soruna göre belirleniyor

Kepçe kulak ameliyatının genel veya lokal anestezi altında yapılabildiği ve ameliyatın 1-2 arasında sürdüğünü söyleyen Özkan, 12 yaşına kadar çocuklarda genel anestezi, özel bir durum olmadığı sürece büyüklerde ise lokal anestezinin tercih edildiğini belirtiyor. Ameliyatta uygulanan tekniğin kulaktaki probleme göre belirlendiğinin altını çizen Özkan, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken noktaları ise şöyle sıralıyor: "Ameliyattan bir gün sonra pansuman değiştirilerek kulağın tümünü örtecek ve çok sıkmayacak kıvamda bir saç bandı takılır. Bu bant yaklaşık 3 hafta devamlı kullanılmalıdır. Gündüz kullanılamayacaksa bile akşam eve gelindiğinden sabaha kadar takılmalıdır. Bu sayede eski haline dönmek isteyen kıkırdağı tutan dikişlerdeki yük azaltılmış olur, kıkırdak sertleşerek yeni pozisyonunda iyileşir. Saç bandının bir başka fonksiyonu da kulak estetiği sonrasında ilk günlerde ödemi azaltmak, şişliğin biraz daha çabuk düzelmesini sağlamak ve uyurken kulağın yastığa sürtünmesini ya da zorlanmasını önlemektir. Kulakta birkaç hafta sürecek bir hissizlik olabilir. Bu dönemde saç kurutma ve fön işlemlerinden uzak durulmalıdır. Kulağın büküleceği herhangi bir aktiviteden bir buçuk ay kadar kaçınılmalıdır. Erişkinlerin çoğu işlerine aşağı yukarı 4-7 gün içinde dönebilir. Çocuklar yedinci günden sonra okula gidebilirler, ancak aktivitelerde dikkatli olmaları gerekir."

Kulak arkasında küçük bir iz kalabiliyor

Op. Dr. Adem Özkan, iyileşmeden sonra kulak arkasında ince beyaz bir çizgi şeklinde iz kalmasının normal olduğunu belirtiyor. Kulak estetiğinin deneyimli bir cerrah tarafından yapılırsa komplikasyonlar oldukça nadir ve küçük olduğunun altını çizen Özkan, ameliyat sonrası görülebilecek sorunları ise şöyle özetliyor: "Her ameliyatta olduğu gibi, kanama riski burada da geçerli. Kanama hematom dediğimiz kan birikmesi şeklinde olabilir. Bu kolaylıkla fark edilip hemen boşaltılabilir. Enfeksiyon kulakta korktuğumuz bir komplikasyondur. Kulak kıkırdağı zor iltihaplanır. Ancak eğer iltihaplanırsa hızla ilerleyen ve kulak şeklini bozabilen bir probleme dönüşebilir. Bunlar erken dönemde görülme riski olan sıkıntılardır. Geç dönemde ise görülebilecek en önemli sorun asimetridir. Birçok hastanın zaten ameliyattan önce de bir miktar asimetrisi vardır ve bunu gidermek zaten her zaman mümkün olmamaktadır. Bir diğer sorun kulakların kafaya çok yakınlaştırılması olabilir. İdeal kulak şekli kafadan biraz ayrık durur. Bu sorunlar elbette oldukça nadir görülür ve kepçe kulak ameliyatları genellikle çok iyi sonuç verir."

Kaynak: Bültenler