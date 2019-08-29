Kepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyor

Kulak estetiğinde en çok yapılan ameliyatların başında kepçe kulak şekil bozukluğu geliyor. Kepçe kulak sorunu okul yılları boyunca çözülmemişse hastanın hayatında ağır travmalara sebep olabiliyor. Yaşanacakların önüne geçmek için okul yıllarının bitmesini beklemeye gerek yok" açıklamasında bulundu.

Kepçe kulak sorunu "çocuğun yaşı daha ufak" veya "büyüyünce düzelir" gibi nedenlerle ertelenebiliyor. Kepçe kulak sorununun özellikle okul yıllarındaki çocukları etkilediğinin ve içe kapanma, sosyalleşememe gibi sorunlara neden olabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi Dermokozmetik ve Estetik Kliniği Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, "Kepçe kulak ameliyatlarında sadece kulak geriye alınmıyor, aynı zamanda yaşanan travmanın izleri de geri plana alınıyor ve hastalar çok daha mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar" dedi.

Kulaklar gelişimini 6 yaşında tamamlıyor

Kulakların 5 buçuk-6 yaşlarında yüzde 97 oranında fizyolojik gelişimlerini tamamladığını söyleyen Op. Dr. Ercan Cihandide, "Yani başımız, vücudumuz fizyolojik büyümesini sürdürürken, kulaklarımız neredeyse tüm gelişimini, henüz biz ilkokula başlamadan önce tamamlamış oluyor. Dolayısıyla kulak estetiği için en erken yaş olarak 5buçuk-6 diyebiliyoruz. Bu nedenle 18 yaşına kadar beklemek gerekmiyor. Hatta okul öncesinde yapılan ameliyatla sorunun çözülmesi, okul hayatı boyunca yaşanacak büyük travmayı da önlemesi açısından önemli" şeklinde konuştu.

Kulağın kendi dokusundan faydalanılıyor

Kepçe kulak deformitesinin çözümü için son 50 yıldır uygulanan klasik cerrahiye alternatif olarak 11 yıldır kendi yöntemi olan "Cihandide yöntemi"ni kullandıklarını anlatan Op. Dr. Ercan Cihandide, "Klasik cerrahide yüzde 20 ila 50 oranında nüks görülürken, bu yöntemde nüks söz konusu değil" dedi. Bu yöntemde canlı dokudan faydalanarak kulağı restore ettiklerini anlatan Dr. Cihandide, "Kulağın arkasındaki kendi dokusunu hareket ettirerek (flep cerrahisi) kulağın arkaya doğru kıvrılmasını sağlıyor ve yatırıyoruz. Narin ve ince bir yapıya sahip olan kıkırdaktan değil, kulağın arkasındaki kalın dokudan dikiş geçiriliyor. Bu tip kulak ameliyatlarının hepsinde dikiş oluyor. 5 dakikada dikişsiz kulak ameliyatları gibi tabirler yanıltıcı olabilir. Ayrıca son 4-5 yıl içinde biraz daha Cihandide yöntemimizi geliştirerek, kulak iç çukurundaki genişlik ve kulak memesindeki dışarı kıvrılma sorunlarını da benzer şekilde tedavi edebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Operasyon 1 buçuk saat sürüyor

Kepçe kulak ameliyatı için yetişkin hastalara sedasyon uygulandığını ve sonrasında kulak çevresinin lokal anesteziyle uyuşturulduğunu belirten Op. Dr. Ercan Cihandide, "Her bir kulak için 45 dakika, toplamda 1 buçuk saatte ameliyat tamamlanıyor. Çocuklarda ise genel anestezi yapılıyor, çünkü hiçbir çocuk bu süre içinde sedasyonla kımıldamadan duramaz" dedi. Yetişkin hastalar 2-3 saatte, çocuk hastalar da genellikle aynı günde taburcu olsa da genellikle bir gece yatış yapılıyor" şeklinde konuştu.