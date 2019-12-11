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Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza

Avcılar'da yer altındaki fiber kabloları değiştirmek amacıyla yapılan çalışma sırasında kullanılan iş makinesi, "akrobatik" hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokunca, kepçe operatörüne cezai işlem uygulandı.

11.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:20

'da yer altındaki fiber kabloları değiştirmek amacıyla yapılan çalışma sırasında kullanılan iş makinesi "akrobatik" hareketler yaparak trafiği tehlikeye soktu. Bunun üzerine kepçe operatörünün belgesine geçici olarak el konulurken, 108 TL de para cezası kesildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir süreden bu yana yeraltı kablolarında yenileme çalışması yapılırken, görevliler, yer altından geçen fiber kabloları değiştirdi. Değiştirilen eski hatların çıkarılması için bir kepçe kullanıldı. Halatın ucu kepçeye bağlanırken, kepçe operatörü kabloları çekip çıkartabilmek amacıyla çalışmaya başladı.

KEPÇEYLE AKROBATİK HAREKETLER YAPTI

Bu çalışma sırasında kepçe operatörü aracın arka lastiklerini yerden metrelerce havaya kaldırırken, kepçeyi ön iki lastiğinin üzerinde adeta dans ettirdi. Bu anları gören vatandaşlar kepçeyi şaşkınlıkla izlerken, bazı duyarlı vatandaşlar kepçe operatörünü trafik şube müdürlüğüne ihbar etti.

CEZA KESİLDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ihbar üzerine gelerek bu çalışmayı durdururken, kepçe operatörü Ahmet Turan Ç.'nin belgelerini kontrol etti. Kepçe operatörüne "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen yer, kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymadığı" gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra sürücü belgesine trafikte yapmış olduğu tehlikeli hareketler nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90'ıncı maddesine dayanılarak, sağlık koşulları yerine getirilene kadar geçici olarak el konuldu.

Kepçe operatörü hakkında bunun yanı sıra "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nce adli soruşturma başlatıldı.

Kepçeyle

Cumhuriyet Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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