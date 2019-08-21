Haberler» Güncel» Haber

Kepçeyle define arayanlara suçüstü

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı.

21.08.2019 18:11 Kepçeyle define arayanlara suçüstü
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bayındır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikte define aramak için kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde, bölgeye düzenlediği operasyonda kepçeyle araziyi kazan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Bayındır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38   Kalın: Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz.
19:36   Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz"
19:36   Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla...
19:36   Tokat için sağanak uyarısı
19:36   "Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli"
19:36   Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı
19:35   DHA YURT BÜLTENİ - 15