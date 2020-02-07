Haberler » 3. Sayfa » Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Tokat il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

07.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:24Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler, bir grup şüphelinin merkez köylerden Halilalan'da izinsiz kazı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler köye bağlı Bahçecik mevkinde şüphelilerin iş makinesi ile kazı yaptığını tespit etti. İzinsiz kazı yapan 9 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ve soruşturmanın yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:49:54