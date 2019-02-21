Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı

KONYA'da, define aramak için kepçeyle izinsiz kazı yaptığı tespit edilen V.K. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Konya
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Selçuklu
ilçesi Ulumuhsine Mahallesi Ulukoyak- Hüyük
mevkiinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 5 ayrı noktada 10 metre derinliğinde kepçeyle çukur kazıp, arama yapan V.K.'yı suçüstü yakaladı. V.K. gözaltına alınırken, jandarma tarafından el konulan kepçe otoparka çekildi. V.K., Cumhuriyet Savcısı
'nın talimatı üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Konya
Güncel
Kaynak: DHA