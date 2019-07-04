04.07.2019 13:39
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Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA
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