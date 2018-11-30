Kepengi Kazmayla Kırdılar, 50 Bin TL'lik Altın Çaldılar

İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kazmayla kıran hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL'lik altın çaldı.
Olay, Yeşilyurt
Polat Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini gizleyen 2 şahıs, önce güvenlik kameralarını gizledi sonrasında da kazma ve levyeyle kuyumcu dükkanının kepenklerini kırdı. Kepengi kırdıktan sonra içeriden yaklaşık 50 bin TL değerindeki altını çalan hırsızlar, geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı. Sabah
vakitlerinde dükkanını açmak için iş yerine geldiğinde gördüğü manzarayla şok olan kuyumcu H.Ç., hemen polis ekiplerine haber verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Karabağlar,İzmir