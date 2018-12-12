Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Çalışanlarla Bir Araya Geldi

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
'ndeki şantiye binasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla sabah kahvaltısında buluşan Tütüncü, Kepez'de 10 yılda 3 milyon metrekareden daha fazla yeni yeşil alan ürettiklerini vurguladı.
Tütüncü, yeni yeşil alanlarla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 200'den fazla okulun, 150'den fazla caminin, resmi kurumların çevre düzenlemesini ve bakımını yaptığını ifade etti. Kepez Belediyesi
Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'ın da katıldığı kahvaltı programı, günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Sabah,Fevzi Çakmak Mahallesi,Hakan Tütüncü,Kepez
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:44