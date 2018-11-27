Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den Ziyaretler

Kepez Belediyesi
Başkanı Hakan Tütüncü
, mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşların taleplerini dinledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, Varsak- Karşıyaka
'daki ziyaretlerinde Şule 2, Türkeş ve Yeni Eğitimciler sitelerini ziyaret ederek, site yöneticileri ve sakinlerinin isteklerini dinledi.
Vatandaşların bank, çocuk oyun alanları, bakım ve onarımı, toplu taşıma güzergahlarının değiştirilmesi gibi taleplerini alan Tütüncü, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerine bunları iletti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tütüncü, site ziyaretlerine devam ettikleri Varsak bölgesinin yatırımlarla geliştiğini vurguladı.
Tütüncü, konforlu bir yaşam isteyen vatandaşların yeni beklentilerini öğrenmek için ziyaretleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.