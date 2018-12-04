Kepez Belediye Meclisi Toplantısı

Kepez
Belediye Meclisinin, 2018'in son olağan toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, aralık olağan meclis toplantısında maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce gündem dışı soruları cevaplandırdı.
Tütüncü, belediyenin, geçtiğimiz aylarda Sayıştay
raporlarıyla ilgili algı operasyonuyla karşı karşıya kaldığını, Sayıştay'ın, belediyenin 2017 raporuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin muhasebe tekniğiyle ilgili olduğunu ifade etti.
Soruların ardından, Afrin
Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan Antalyalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın isminin bir caddeye verilmesi talebi görüşüldü. İsim Tespit Komisyonu'nun raporu doğrultusunda Yeni Doğan Mahallesi'ndeki 3066 sokağın, Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz Caddesi, olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Ayrıca meclis, Antalya Valilik makamında protokolü imzalanan Nergiz Cömertoğlu Anaokulu ve çok amaçlı salon binasının yapılacağı arsanın tahsis talebini de değerlendirdi.
Mülkiyeti belediyeye ait olan Varsak
Ayanoğlu Mahallesi'ndeki uygulama imar planında kreş alanı olarak planlanan 3 bin 218 metrekarelik alanın Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesini oy birliğiyle onadı.
Sayıştay,Hakan Tütüncü,Kepez
04 Aralık 2018 Salı 12:44