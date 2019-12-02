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Kepez Belediyesi, 10 bin ev hanımına yüzme öğretecek

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesine Kepez Belediyesi de destek verdi.

02.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:04Kepez Belediyesi, 10 bin ev hanımına yüzme öğretecek
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesine Belediyesi de destek verdi. Spora ve sporculara yönelik önemli projelere imza atan Kepez Belediyesi, 10 bin ev hanımına yüzme öğretecek.

Kepez Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında Hazırlanan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında Kepezli kadınlara yüzme öğretiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Kepez'de de bayanlara ücretsiz yüzme kursları veriliyor. Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılan yüzme kursları ev hanımları tarafından ilgi gördü. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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