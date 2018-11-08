Kepez Belediyesi İkinci Kreş'in Yapımında Sona Geldi

İçerisinde ikinci Belediye Kreşini, 960 TOKİ Kadın Spor ve Sağlık Merkezi ile halk eğitim kurs atölyelerini bünyesinde barındıracak. Kısa bir süre içerisinde hizmete açılması planlanan bina, modern görünümü ve imkanlarıyla bölgede ki kentlileri sevindirdi.

Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN, "Kepezimize yatırım yapmaya devam ediyoruz, Hamidiye Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz çok amaçlı binamızın şimdiden Kepezimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum özellikle kurs merkezi bölümüyle ilgili Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile temaslarımız devam ediyor, ÇANAKKALEMİZİN İHTİYACI olan aşçılık, aşçı yardımcılığı, ilk yardım ve okul öncesi el becerileri kurslarının ilk etapta verilmesi planlanıyor" dedi.