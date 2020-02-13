Haberler » Güncel » Kepez Belediyesi iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor - Haber

Kepez Belediyesi iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor

Kepez Belediyesince hizmete giren İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, iş arayan 429 kişiyi, iş verenlerle buluşturdu.

13.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:26Kepez Belediyesi iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor
Belediyesince hizmete giren İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, iş arayan 429 kişiyi, iş verenlerle buluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir firmanın temsilcileri ile iş arayanları bir araya getiren merkez, bu hafta da bir otel zincirinin eleman alımlarına aracılık etti.
İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan merkez aracılığıyla 2 firmanın iş mülakatına 429 kişi katıldı. Görüşmelerde önce iş verenler hakkında bilgi verildi ardından mülakata geçildi.
Antalya Hava Limanı'nda faaliyet gösteren bir firma B ve E ehliyetli şoför ve yer hizmet personeli alımı yaptı. Otel firması ise kat görevlisi, meydancı, garson, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, bahçıvan, havuz personeli, marangoz ve teknik servis statüsünde eleman alımı gerçekleştirdi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:44:46