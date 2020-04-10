Kepez Belediyesi, iş yerlerindeki esnaftan üç ay kira almayacak
Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendisine ait iş yerlerinden üç ay kira almama kararı aldı.
10.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:32
Belediyeden yapılan açıklamada, ticari tesislerini işleten esnafa kira desteği sağlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında belediyeye ait iş yerlerinden mart, nisan ve mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacaklarını duyurdu.
Tütüncü, belediye olarak Kovid-19'a karşı ilçede gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnafımıza bu zor günlerinde güçlü bir destek verelim istedik ve kiracımız olan esnafımızdan 3 ay boyunca kira almayacağız. Korona virüse karşı amansız bir mücadele verdiğimiz bu günlerde esnafımızın, belediyemiz kiracılarının mali açıdan zora düştüğü hepimizin malumu. O yüzden amasız, şartsız tüm esnafımızın ve kiracılarımızın yanındayız."
Kaynak: AA
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