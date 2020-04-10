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Kepez Belediyesi, iş yerlerindeki esnaftan üç ay kira almayacak

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendisine ait iş yerlerinden üç ay kira almama kararı aldı.

10.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:32
Kepez Belediyesi, iş yerlerindeki esnaftan üç ay kira almayacak
Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kendisine ait iş yerlerinden üç ay kira almama kararı aldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ticari tesislerini işleten esnafa kira desteği sağlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında belediyeye ait iş yerlerinden mart, nisan ve mayıs aylarına ait kira bedellerini almayacaklarını duyurdu.
Tütüncü, belediye olarak Kovid-19'a karşı ilçede gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnafımıza bu zor günlerinde güçlü bir destek verelim istedik ve kiracımız olan esnafımızdan 3 ay boyunca kira almayacağız. Korona virüse karşı amansız bir mücadele verdiğimiz bu günlerde esnafımızın, belediyemiz kiracılarının mali açıdan zora düştüğü hepimizin malumu. O yüzden amasız, şartsız tüm esnafımızın ve kiracılarımızın yanındayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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