Kepez Belediyesi'nden Geri Dönüşüme Açık İhale

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Kepez Belediyesi'nin, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili açık ihale yaptığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada, Kepez Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminden önce bedelsiz olarak 10 yıllığına bir şirkete verilen ve sözleşme süresi sona eren ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işinin yeni ihalesini gerçekleştirdiği belirtildi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geri dönüşüm işinin önceki dönemde 10 yıllığına bir şirkete verildiğini fakat sözleşmenin süresinin bittiğini aktardı.Birçok belediye tarafından bedelsiz olarak verilen geri dönüşüm toplama işinde açık ihale yaptıkların belirten Tütüncü, bu sayede karlı bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti.Bu kapsamda, belediyenin kasasına 10 yılda 9 milyon 740 bin lira gelir girmesi bekleniyor.