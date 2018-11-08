Kepez Belediyesi'nden 'Sayıştay Raporu' Açıklaması

Kepez Belediyesi
bugün bazı internet sayfalarında yer alan "Kepez Belediyesi Denetlendi, Hesaplar Alt Üst Edildi, Sayıştay
Sordu Paralar Nerede?" başlıklı haberlerde, Sayıştay Raporu üzerinden iddialara cevap verdi. Açıklamada, rutin bir denetim sonucu düzenlenen Sayıştay Raporu üzerinden asılsız iddia ve iftiralarla polemik başlatılmaya ve algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Kepez Belediyesi, bugün bazı internet sitelerinde yer alan "Kepez Belediyesi Denetlendi, Hesaplar Alt Üst Edildi, Sayıştay Sordu Paralar Nerede?" başlıklı haberlere karşı bir açıklama yaptı.
Belediyenin 2017 yılı Sayıştay Raporu'nda suç teşkil eden herhangi bir eylemi olmadığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"bir Haber İnternet Sitesindeki haber ve yoruma konu edilen 2017 yılı Belediyemiz Sayıştay Denetim raporunda konusu suç teşkil eden hiç bir eylem, işlem ve uygulamaya rastlanılmamıştır. Bu husus raporda açıkça ifade edilmektedir. Esasen 2017 Denetim Raporu gibi, 2009'dan bu yana Belediyemiz geçirdiği bütün teftişlerden alnının akı ile çıkmıştır. Göreve geldiğimiz 2009'dan beri yapılan tüm denetimlerde kamu zararına yönelik Belediyemiz adına herhangi bir Sayıştay İlamı düzenlenmemiştir. Cumhuriyet Savcılıklarında konusu suç teşkil eden bir soruşturma ve kovuşturmamız olmamıştır. Veremeyeceğimiz hiç bir hesabımız da yoktur. İdaremiz, açıklığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel bir yönetim ilkesi olarak görmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz tüm hususlarla ilgili bilgi, belge ve kayıtlar cevaplarımızı teyit etmek isteyen herkese açıktır. Söz
konusu haberde yer alan iddialar, yorumlar, takip eden tüm açıklamalar, en hafif ifadeyle seçime beş kala Belediyemizin itibarını zedelemeye yönelik art niyetli kasıtlı bir girişim değilse bilgisizlik ve cehaletin ta kendisidir. 2009'da göreve geldiğimizde ağır bir borç yükü altında devraldığımız Belediyeyi, kimseye borcu olmayan ve her yıl bütçe fazlası ile yeni yıla devreden, kasası paralarla dolu bir Belediye haline getirdik. Yolsuzluk, usulsüzlük ve istismarın olduğu yerde borçlar ödenip kasalar parayla dolar mı? Bu soruyu sormanın zamanı şimdi değilse ne zaman? Kamuoyuna Saygıyla duyurulur." - ANTALYA
Kepez Belediyesi,Sayıştay
08 Kasım 2018 Perşembe 17:21