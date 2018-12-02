Kepez Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Tıbbi Destek

Kepez Belediyesi
Veteriner İşleri Merkezi'nin, sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve gerekli tıbbi müdahaleyi sağladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Varsak Karşıyaka
Mahallesi Süleyman Demirel
Caddesi'nde yer alan Kepez Belediyesi'ne ait merkezde, 2 veteriner hekimle birlikte toplamda 11 personel görev alıyor.
Gerek sokak hayvanlarının sağlığı, gerekse merkez bünyesinde bulunan hayvanların bakım ve tedavisini gerçekleştiren merkez personeli, sokak hayvanlarının insanlara zarar vermeden sağlıklı bir ömür sürmesi için bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanları ekip araçlarıyla alarak gerekli tedavi, aşılama ve bakımını yaptıktan sonra yaşam alanlarına geri bırakıyor.
Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, sokak ortamından kendilerine gelen hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra, bu hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlara da yardımcı oluyor. Karne çıkararak aşılama işlemlerini gerçekleştirdikleri sevimli dostları sahiplenen vatandaşlara belirli aralıklarla değişen çeşitli hediye ve yardımlar da yapılıyor.
Sokak hayvanlarına sıcak birer yuva bularak hayvan satışının önüne geçen ve sahiplenmeyi destekleyen merkez, hayvanları sahiplenecek hayvanseverlere de bakımla ilgili gerekli bilgi ve yönlendirmeyi ücretsiz sunuyor.
Ayrıca merkezde bulunan hayvanlar belirlenen saatlerde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Merkeze özellikle okullar tarafından yapılan geziler, hayvanlarla çocuklar arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine katkıda bulunuyor.
Merkez,Kepez Belediyesi
02 Aralık 2018 Pazar 18:06