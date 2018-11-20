Kepez Belediyesi, Sosyal Hizmetlerini Sürdürüyor

Kepez Belediyesi
, taziyede temizlik hizmetlerine, iftar sofralarından şerbet ve aşure ikramına kadar birçok alanda hizmet veriyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kepez Belediyesi Sosyal İşler Birimi tarafından Kepezlilere taziye hizmeti, temizlik hizmeti, çadır kurulumu ve sahne kurulumu gibi imkanlar sağlandığı ifade edildi.
2009'dan itibaren 9 bin 153 çadır, 275 sahne kurulumu ve 5 bin 850 taziye evine ziyarette bulunulduğu aktarılan açıklamada, 66 mahallede 5 bin 974 cami, 459 okul ve 65 yaş üstü ve kimsesiz 879 kişinin evine de temizlik hizmeti götürüldüğü kaydedildi.
Belediyenin, ramazan ayında da 66 mahallede iftar sofraları kurduğu hatırlatılan açıklamada, "Kepez Belediyesi, ikram çeşmelerinden akan şerbet ve limonatayla ağızları tatlandırdı. 163 bin hemşehrisine şerbet ve limonata, 5 bin 700 kişiye kahvaltı, 13 bin 700 kişiye aşure ve 8 bin 700 kişiye de lokma ikramında bulunduk." ifadelerine yer verildi.
Kepez Belediyesi