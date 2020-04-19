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Kepez Belediyesi vatandaşlara hizmet için seferber oldu

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçede vatandaşlara hizmet için seferber oldu.

19.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:44
Kepez Belediyesi vatandaşlara hizmet için seferber oldu
Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçede vatandaşlara hizmet için seferber oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Siz evde kalın, biz sizin için çalışırız" sloganıyla çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri 18 mahallede 72 bin 800 konuta ulaşarak, 218 bin 400 maske dağıttı. İlçe sakinlerine maske dağıtma çalışmaları mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri gözetiminde gerçekleştirildi.
Görevlerinin başında olan Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokakları baştan aşağıya ilaçlı sularla yıkadı. Otobüs duraklarından, banklara, çöp konteynerlerine kadar her yer yıkanarak, dezenfekte edildi.
Vefa Destek Grubu da sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalıştı.
Devletin tüm imkanların seferber edildiği Kepez'de, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırıldı.
Ürettiği ekmeği satarak, her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan Kepez Kalkınma Vakfı'nın ekmek fırını da ilçe sakinleri için tam kapasite çalıştı. Vakıf fırınında üretilen ekmekler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıldı. Vatandaşların ekmeksiz kalmaması için de 68 mahalledeki ekmek dağıtımları da koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.
Ayrıca, hayvanların mama ve su kapları da düzenli olarak dolduruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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