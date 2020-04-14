Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kepez Belediyesi yıkanabilir maske dağıtıyor

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor.

14.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:45
Kepez Belediyesi yıkanabilir maske dağıtıyor
Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerin dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamında Zafer Mahallesi'nde 3 bin 133 konut ve iş yerine, 9 bin 399 adet yıkanabilir maske dağıtımı yapıldı.

Maske üretimini ve dağıtımı sürdüren Kepez Belediyesi, şehir içi ulaşım araçları, pazar yerleri ve market gibi toplu alanlarda maske takılması zorunluluğunun getirilmesinden sonra yeni bir çalışma başlattı. Her haneye, 'Maskesiz sokağa çıkmayalım' uyarı yazısının bulunduğu poşetler içerisinde 3 adet yıkanabilir maske veriliyor.

Bugüne kadar ev ev dolaşarak, binlerce ilçe sakinine ücret alınmadan steril maske dağıttıklarını aktaran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şimdi de yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan maskeleri ilçe sakinlerine ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Belediye ekiplerinin, muhtarların ve apartman yöneticilerinin gözetiminde maske dağıtımının gerçekleştirildiğini dile getiren Tütüncü, "Zafer Mahallemizde tüm evlere yıkanıp tekrar kullanılabilme özelliği olan ve pamuklu kumaştan üretilen maskelerimizin dağıtımını tamamladık. Zafer Mahallemizin tamamına, 3 bin 133 konut ve iş yerine 9 bin 399 adet yıkabilir maske dağıtımı yaptık. Diğer mahallelerimizde maske dağıtımımız her gün devam edecek. Kepezli hemşehrilerim evlerinde kalsınlar. Biz evlerine gelerek, maskeleri teslim edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Zafer Mahallesi, Kepez, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Kepez Belediyesi yıkanabilir maske dağıtıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu - Haber 14:10: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 14:09: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş - Haber 14:09: Başkan Yüksel Ergene'de kapı kapı geziyor - Haber 14:09: Kuyucak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler