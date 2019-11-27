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Kepez Belediyesinde vergi mesaisi

Kepez Belediyesi 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu veznelerini açık tutacak.

27.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28Kepez Belediyesinde vergi mesaisi
Kepez Belediyesi 2 Pazartesi günü sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri nedeniyle hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Kepez Belediyesi, mükelleflerin 2 Aralık'ta sona erecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini zamanında yatırabilmeleri için ek mesai uygulaması yapacak. Vatandaşların mağdur olmaması ve vergilerini rahatça yatırabilmesi için Özdilek ve MarkAntalya AVM'ye kurulan vezneler ile Gülveren Mahallesi'ndeki belediye veznesi hafta sonu da mesai saatleri içinde mükelleflere hizmet verecek.

Kepez Belediyesi'nin giriş katında bulunan veznelerde cumartesi ve pazar günü açık tutulacak. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin son günü olan 2 Aralık pazartesi günü belediye vezneleri saat 24.00'a kadar hizmet verecek. Vatandaşlar vergilerini Halk Bank Şubeleri'nden veya belediyenin www.kepezbld.gov.tr resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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