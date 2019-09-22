Haberler » Güncel » Haber

Kepez Belediyesinden atık pil kampanyasına destek

Kepez Belediyesinin çocuklara çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesilleri yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'na desteğini sürdüreceği bildirildi.

22.09.2019 13:28Kepez Belediyesinden atık pil kampanyasına destek
Kepez Belediyesinin çocuklara çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesilleri yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'na desteğini sürdüreceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP), belediyelerle ortaklaşa yürüttüğü Atık Pil Toplama Kampanyası yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
Kampanya kapsamında Kepez Belediyesi, yıl boyunca okullardaki eğitim çalışmalarını üstlenerek ve çocukların çevre bilinci ile büyümesine katkı sunacak.

Okulların açılmasıyla başlayıp 30 Nisan 2020'de sona erecek kampanya sonunda en fazla atık pil toplayan okullara ödül verilecek.

Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:26 Savaş mağduru çocuklar için düzenlenen "Sınırsız Şenlik" sona erdi
14:26 Çanakkaleli AK Kadınlardan 'Tarçınlı Kek Yapıyoruz' etkinliği
14:26 Tbmm başkanı şentop: (teknofest) bize zihin olarak türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor
14:24 Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
14:24 TEKNOFEST İstanbul - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
14:24 Rize neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-5
14:22 Ezine'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü