Kepez Belediyesinden Kısa Kısa

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, sendika müjdesi verdiği belediye işçileriyle yemekte buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütüncü, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen toplantıda işçilerle bir araya geldi.
Belediye şirketinde çalışan şirket işçisi personellere sendikaya üye olabilme hakkı tanıdıklarını, Kepez'in geleceğe emin adımlarla gittiğini belirten Tütüncü, yüksek bir ufukla vizyon belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
-Tütüncü'den Kepez'e kuş pazarı Kepez Belediyesi
Başkanı Hakan Tütüncü, güvercin severlere, Kepez'de bir kuş pazarı açacaklarının müjdesini verdi.
Tütüncü, Kent Ormanında Antalya
Güvercin Sevenler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada güvercin tutkunları, Tütüncü'den ilçeye bir kuş pazarı kurmasını, etkinliklerini yapabilecekleri bir yeri kendilerine tahsis etmesini talep etti.
Tütüncü de nisan ayında kuş pazarını kuracaklarını, etkinlik için de bir yeri tahsis edeceklerini bildirdi.
Hayata tutkuyla bağlanan insanları çok sevdiğini belirten Tütüncü, araba tutkunlarına yarışabilecekleri bir pist, klasik otomobil tutkunlarına Dokuma Park'ta, Kent Ormanında çeşitli klasik otomobil buluşmaları düzenlediklerini ifade etti.
Sendika, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
Kaynak: AA