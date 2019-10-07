Haberler » Güncel » Haber

Kepez Belediyesinden "motosikletleri fark edin" etkinliği

Kepez Belediyesince, ilçedeki sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla "motosikletleri fark edin" etkinliği organize edildi.

07.10.2019 13:18Kepez Belediyesinden
Kepez Belediyesince, ilçedeki sürücülere farkındalık oluşturmak amacıyla "motosikletleri fark edin" etkinliği organize edildi.
Pusatlar Motosiklet Kulübüne üye çok sayıda motosiklet sürücüsünün yer aldığı etkinlik Dokuma Park'ta gerçekleştirildi.
Burada bir araya gelen motosiklet sürücüleri, trafik polislerinin de eşliğinde şehir turu attı. Sürücüler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ise ödül verildi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, trafikte seyreden sürücülere motosikletleri fark etmeleri çağrısında bulundu. Trafik güvenliğinin önemine işaret eden Tütüncü, destek verdikleri etkinlikle bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak istediklerini ifade etti.

Motosiklet, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:49 "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız"
17:49 Alaşehir'de ahilik haftası kutlandı
17:49 İzmir darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini darp edenler hakkında karar verildi
17:48 İran'da kadınların stadyuma girişine izin verilmesi protesto edildi
17:48 "Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı"
17:48 İspanya'da iklim değişikliğine karşı eylemler
17:48 TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor