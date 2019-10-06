Kepez Belediyesinden park bakım çalışması

Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.



Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parklarını yenileme çalışmaları kapsamında; parklardaki yürüyüş parkuru, pergole, oturma grupları ve oyun gruplarını yeniliyor.



Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi 6047 sokaktaki 2 bin 700 metre kare alana sahip semt parkı ile Varsak Karşıyaka Mahallesi 1052 sokaktaki bin 442 metre kare alana sahip parkta bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA