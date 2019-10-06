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Kepez Belediyesinden park bakım çalışması

Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

06.10.2019 11:15Kepez Belediyesinden park bakım çalışması
Kepez Belediyesi, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, semt parklarını yenileme çalışmaları kapsamında; parklardaki yürüyüş parkuru, pergole, oturma grupları ve oyun gruplarını yeniliyor.

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi 6047 sokaktaki 2 bin 700 metre kare alana sahip semt parkı ile Varsak Karşıyaka Mahallesi 1052 sokaktaki bin 442 metre kare alana sahip parkta bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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