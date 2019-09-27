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Kepez Belediyesinden yol yapım çalışması

Kepez Belediyesi, Varsak Bölgesinde Burdur ve Korkuteli'yi birbirine bağlayacak yol yapım çalışmasını sürdürüyor.

27.09.2019 14:24Kepez Belediyesinden yol yapım çalışması
Kepez Belediyesi, Varsak Bölgesinde Burdur ve Korkuteli'yi birbirine bağlayacak yol yapım çalışmasını sürdürüyor.
Belediyeni Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Varsak Bölgesi Masa Dağı olarak bilinen alanda Antalya'nın trafiğini rahatlatacak ve sürücülere zaman kazandıracak yol yapım çalışmalarında devam ediyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı yol çalışmalarını yerinde inceledi, Fen İşleri Müdürü Ali Aslan da konuyla ilgili Tütüncü'ye bilgi verdi.
Tütüncü, belediyecilik hizmetlerinde sınır tanımadıklarını, Kepez'de yeni yollar açtıklarını kaydetti.
Bir ilçe belediyesinin yapması gereken işlerden çok daha fazlasını yaptıklarını belirten Tütüncü, "Kendimizi farklı şekilde ispat etmiş bir belediyeyiz, hizmette sınır tanımıyoruz. Bugün yeni açtığımız yolları inceliyorum. Gerçekten inanılmaz büyük caddeler, çok uzun caddeler açmışız. Yeni caddelerimiz ve yollarımız ile Antalya'nın şehir içi trafiğine bambaşka bir rahatlama, bambaşka bir ferahlama getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kepez Belediyesi, Korkuteli, Varsak, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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