Kepez Belediyesine Ödül

Kepez Belediyesi
, Akdeniz
Belediyeler Birliğinin (AKBB) düzenlediği yarışmada iki ödül aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında "Üstyapı Çalışmaları" kategorisinde Oyuncak Müzesi Projesi ile birincilik, "Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları" kategorisinde de Mimar Turgut Cansever
Ulusal Mimarlık Ödülleri Projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, AKBB'nin düzenlediği yarışmanın belediyelerde hizmet heyecanı oluşturduğunu ifade etti.
Kepez'i gençlik, eğitim, kültür sanat, spor ve sağlık şehri yapmak için çalıştıklarını belirten Tütüncü, ödüllerin, daha iyi bir şehir kurabilme çabasına güç verdiğini ifade etti.
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