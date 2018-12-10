Kepez Belediyespor Berabere Kaldı

Kepez Belediyespor
, deplasmanda karşılaştığı Didim
Belediyespor ile berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 12. hafta maçları sona erdi. Liderlik mücadelesinin sergilendiği çok çekişmeli bir hafta geride kaldı. Didim Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Kepez Belediyespor, evine 1 puanla döndü. Aydın
'da gerçekleşen maçın ilk yarısında Kepez Belediyespor kale önünde bulduğu pozisyonu değerlendirerek Didim Belediyespor karşısında öne geçti. İlk 45 dakika sonunda soyunma odasına Kepez Belediyespor 1-0 önde gitti. İkinci yarının ilk dakikalarında Emrah
Şenol'un röveşatası ile Kepez Belediyespor skoru, 2-0 yaparak sayı farkını açtı. Ev sahibi Didim Belediyespor, ataklarını sıklaştırıp bulduğu pozisyonları değerlendirerek attığı 2 golle beraberliği yakaladı. Böylece sahadan Didim Belediyespor ve Kepez Belediyespor 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Spor Toto BAL'ın Antalya
temsilcilerinden Kepez Belediyespor, kendi sahası Hasan Doğan
Stadyumu'nda Sökespor'u ağırlayacak. 1. Devrenin son bulacağı maçlar 16 Aralık
Pazar günü saat: 14.00'te oynanacak. - ANTALYA
Didim,Kepez Belediyespor
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:49