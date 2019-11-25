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Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı

Kepez Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Sarayköyspor ile 1-1 berabere kaldı.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı
Kepez Belediye kendi evinde konuk ettiği Sarayköyspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor, kendi evinde Sarayköyspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve spor severler maça tribünden destek verdi. Kepez Belediyespor-Sarayköyspor maçının 19. Dakikasında ilk gol Sarayköyspor'dan geldi. Maçın 28.Dakikasında Kepez Belediyespor'un 7 numaralı futbolcusu Ahmet Keleş'in attığı gol ile 1-1'lik beraberlik sağlandı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Güncel

Kaynak: İHA

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