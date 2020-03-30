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Kepez'da mama ve su kaplarının sayısı artırıldı

Kepez Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların Korona virüs salgını nedeniyle aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldı.

30.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:24
Kepez'da mama ve su kaplarının sayısı artırıldı
Kepez Belediyesi, sokakta yaşayan can dostların Korona virüs salgını nedeniyle aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldı. İlçedeki mama ve su kaplarının sayısı arttırıldı, mevcut kaplar temizlenerek dolduruldu.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün, Türkiye'de görülmesinin ardından ilçe sakinlerinin sağlıklarını korumak için tedbirler alan Kepez Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı. Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark, mesire alanları ve ilçede bulunan parklardaki mama ve su kaplarının sayıları arttırıldı. Ardından da kaplar sokak hayvanlarının beslenmesi için mama ve su ile dolduruldu. Belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak mama ve su kapları doldurulurken, bir yandan da Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından da sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor. Hasta olduğu tespit edilen sokak hayvanları tedavileri bitene kadar Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Biriminin barınaklarında misafir ediliyor.

Sokak hayvanlarının emin ellerde olduğunu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Can dostlarımızı unutmadık. Sokak hayvanlarımıza mama ve su desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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